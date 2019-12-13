AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye de konuşuldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirvede, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdiklerine işaret eden Michel "Gelecekte Türkiye ile diyaloğu geliştirmeye devam etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Michel, Avrupa açısından Türkiye ile göç alanında yakın iş birliğini sürdürmenin çok kritik olduğunu söyledi.



Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" konusunda Michel, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

SONUÇ BİLDİRGESİNDEN

Bildirgede, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasının "üçüncü ülkelerin egemen haklarını ihlal ettiği" iddia edildi.

Mutabakat muhtırasının Deniz Hukuku'na aykırı olduğu savunulan bildirgede, "Mutabakat üçüncü ülkeler için yasal sonuçlar doğurmaz." ifadesine yer verildi.

Bildirgede, AB'nin "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle tam dayanışma içinde" olduğunun altı çizildi.

Türkiye ile Libya'daki Uluslararası Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.