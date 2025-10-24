AB liderleri anlaşamadı: Ukrayna’ya Rus varlıklarıyla kredi Aralık ayına kaldı

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'deki Liderler Zirvesi'nde Ukrayna’ya dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak verilecek on milyarlarca euroluk krediye ilişkin saatler süren müzakerelerin ardından, ortak bildiri yayımladı.

Zirvede Belçika, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’ya 140 milyar euroluk bir kredi için kullanma planı konusunda sert bir tutum sergiledi. Belçika Başbakanı Bart De Wever, uzun ve karmaşık müzakerelerin ardından konunun Aralık ayına ertelenmesini öngören ifadeyi kabul etti.



Dondurulmuş Rus varlıklarının çoğuna ev sahipliği yapan Belçika’nın Moskova’dan gelebilecek hukuki ve mali misillemelere ilişkin endişeler nedeniyle riskin diğer ülkelerle paylaşılması talepleri nedeniyle uzayan müzakereler sonrasında kabul edilen sonuç bildirisinde, "Avrupa Konseyi, Ukrayna’nın 2026-2027 dönemine ilişkin acil mali ihtiyaçlarını, özellikle de askeri ve savunma çabalarını karşılamayı taahhüt etmektedir. Avrupa Konseyi, bir sonraki toplantısında bu konuya yeniden dönecektir." denildi.



2030 YILINA KADAR TAM SAVUNMA HAZIRLIĞI



Sonuç bildirisinin Avrupa’nın savunmasıyla ilgili kısımlarında AB’nin 2030 yılına kadar tam savunma hazırlığına ulaşmayı hedeflediği ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının Avrupa ve küresel güvenlik açısından varoluşsal bir tehdit oluşturduğu teyit edildi. Bildiride savunmada öncelikli projeler olan İHA duvarı ve hava savunma kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik projelere öncelik verilmesi kararına da yer verildi.



Savunmaya ilişkin bildiri metninde, "Avrupa Konseyi, en acil ihtiyaçlara yanıt verebilmek için üye devletlerin özellikle anti-drone ve hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik ortak çabaları destekleyecek somut projelere odaklanması gerektiğini değerlendirmektedir" denildi.



Bildiride ayrıca AB’nin güvenlik ve savunma alanında attığı adımların küresel ve transatlantik güvenliğe olumlu katkı sağlayacağı kaydedilerek, "Bu durum, üyeler için kolektif savunmanın temeli olmaya devam eden NATO’yu tamamlayıcı niteliktedir" ifadeleri kullanıldı.