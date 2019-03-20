Belçika'nın başkenti Brüksel'de 21-22 Mart'ta gerçekleşecek zirve, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.



Zirve programına göre, AB liderleri ana gündemin Brexit olacağı görüşmelerde aynı zamanda Çin ile ilişkiler, ekonomik gelişmeler, iklim değişikliği ve yalan haberle mücadele gibi konuları ele alacak.



ANA GÜNDEM BREXIT



Zirve, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani'nin konuşmasının ardından perşembe günü öğleden sonra Brexit oturumuyla başlayacak.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in de katılarak sunum yapacağı oturumda, Brexit'e ilişkin son gelişmeler ele alınacak. May'in ayrılmasının ardından 27 üye ülke liderinin Brexit'in ertelenme ihtimalini görüşmesi bekleniyor.



Liderler aynı zamanda anlaşmasız Brexit'e ilişkin birliğin hazırlık durumunu görüşecek.



AB-ÇİN İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILACAK



Liderler, perşembe günü akşamında ise dış ilişkiler oturumunda AB-Çin iş birliğini ele alacak.



Brüksel'de 9 Nisan'da düzenlenmesi planlanan AB-Çin Zirvesi'ne hazırlık çalışmalarının görüşüleceği oturumda, aynı zamanda Çin'le ticari ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu, sanayi politikası ve iklim değişikliği gibi çeşitli başlıklar değerlendirilecek.



Liderlerin aynı zamanda dış ilişkiler alanında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının beşinci yılı vesilesiyle Ukrayna'ya destek mesajı göndermeleri bekleniyor.



EKONOMİK GELİŞMELER DE KONUŞULACAK



Zirvenin ikinci gününde, İzlanda, Lichtenstein ve Norveç'in başbakanlarıyla bir araya gelecek liderler, 1 Ocak 1994'te yürürlüğe giren Avrupa Ekonomik Alanı'nın 25'inci yılını kutlayacak.



Bunun ardından liderler AB'de istihdam, büyüme ve rekabet gibi ekonomik başlıklarda ortak kararlar alacak.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, AB-ABD arasındaki ticari ilişkilerde son durumun da görüşüleceği toplantıya katılarak, birliğe ilişkin son ekonomik verileri ve görüşlerini paylaşacak.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YALAN HABER



Liderler zirvenin son oturumunda iklim değişikliği ve yalan haberle mücadele konularını ele alacak.



İklim değişikliği çerçevesinde liderlerin siyasi önceliklerini ve Paris İklim Anlaşması'na olan bağlılıklarını ifade etmeleri bekleniyor.



Liderler, AP seçimleri ve üye ülkelerde gerçekleşecek seçimler öncesinde yalan haber ve yanlış bilgilendirmeyle mücadeleyi de görüşecek.

