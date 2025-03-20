AB liderleri Brüksel'de toplandı: Yeni savunma planları masada

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'de toplandı.



Liderler, rekabetçiliğin artırılması, kıtanın güvenliği ve savunmasına dair yeni planlar, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gibi konuları görüşmek üzere olağan zirve toplantısında Belçika’nın başkentinde bir araya geldi.

Liderler, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yapacakları değerlendirmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile çevrim içi görüşecek.

Oturumların bir bölümüne Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı belirtildi.