AB liderleri İsrail'e "Refah'a saldırma" diyecek

Avrupa Birliği (AB) İsrail'i Refah'a kara saldırısı başlatmamaya çağıracak.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek zirvenin taslak sonuç bildirgesine göre AB liderleri, Gazze'de "sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak acil bir insani duraklama" talep edecek ve İsrail'in Refah'a saldırısını engellemek için çağrı yapacak.



Reuters tarafından görülen taslak metinde, "Avrupa Konseyi İsrail hükümetini, bir milyondan fazla Filistinlinin çatışmalardan korunmak ve insani yardıma erişmek için sığındığı Refah'a kara operasyonu düzenlemekten kaçınmaya çağırır" denildi.



Metnin, 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak zirvede kabul edilmesi için AB'nin 27 ulusal liderinin tamamının onayı gerekecek.