AB liderleri Ukrayna için yine ABD'ye gidiyor

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği liderleri ile savaşın çözümüne ilişkin görüşmeler için bir kez daha Washington'ı işaret etti, Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşeceğini açıkladı.

ABD Açık Tenis turnuvasını izlemek için New York'ta olan Amerikan Başkanı Donald Trump, Washington'a dönerken Ukrayna-Rusya savaşından memnun olmadığını söyledi.

Trump "Bazı Avrupalı liderler pazartesi ve salı günü, teker teker olmak üzere ülkemize gelecekler. Sanırım bunu halledeceğiz. Halledeceğiz. Halletmeliyiz. Biliyorsunuz, haftada 5 ila 7 bin askeri sebepsiz yere kaybediyorlar." dedi.

"Çok yakında Putin ile görüşeceğim. Önümüzdeki birkaç gün içinde. Bakın, başaracağız. Rusya, Ukrayna meselesini çözeceğiz. Başaracağımızdan eminim." ifadelerini kullanan Trump, "Rusya'ya yaptırım" sorularına ise şu yanıtı verdi:

"Rusya'ya kimse benden daha sert davranmadı. Ama savaştan mutlu değilim. Tüm bu durumdan memnun değilim. "

Amerikan Başkanı, kendisine "Rusya'ya ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır mısınız" diye soran gazeteciye de "evet hazırım" yanıtını verdi. Ancak ayrıntı vermedi.

