AB liderleri video konferansla corona virüsü görüştü

Avrupa genelinde yeni tip corona virüsün (Covid-19) tüm üye ülkelerde tespit edilmesinin ardından liderler, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in çağrısı üzerine video konferansla toplantı düzenleyerek mücadele adımlarını ele aldı.



Michel, toplantı sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı açıklamada, üye ülkelerin "birlikte ve hızlı bir şekilde hareket etmenin" önemine vurgu yaptığını kaydetti.



AB Komisyonunun koordinasyonunda "ortak bir tutum" takınılması gerektiğine işaret eden Michel, ilgili bakanların günlük düzeyde irtibat kuracağını açıkladı.



Michel, toplantı kapsamında 4 ana önceliğin belirlendiğini belirtti. Bunların "virüsün yayılmasını engellemek", "tıbbi teçhizat tedarik etmek", "araştırmayı teşvik etmek" ve "sosyoekonomik sorunlarla mücadele etmek" olduğunu kaydeden Michel, atılan adımların orantılı olması gerektiğini ifade etti.



AB Komisyonu'nun ekonomik gelişmeleri yakından takip edeceğinin ve gerekli girişimlerde bulunacağının altını çizen Michel, Kovid-19'la mücadelenin 26-27 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını duyurdu.



AB'DEN 25 MİLYAR EUROLUK YATIRIM FONU



Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Covid-19'un meydana getirdiği ekonomik krizle mücadele etmek için 25 milyar euroluk AB yatırım fonu kuracaklarını açıkladı.



Von der Leyen, yatırım fonunu başlatmak için Konsey ve Parlamentonun 7,5 milyar euro yatırım likiditesine onay vermeleri için teklif sunacağını söyledi.



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