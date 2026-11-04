AB liderleri yapay zeka gündemiyle Dublin'de toplanacak

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 13 Kasım'da İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in ev sahipliğinde Dublin 'de yapılacak gayriresmi zirveye ilişkin liderlere gönderilen davet mektubunu kamuoyuyla paylaştı.

Costa, mektubunda, liderlerin şubatta Belçika'da yaptıkları toplantıda 2026'nın "Rekabetçilik Yılı" olması konusunda uzlaştıklarını hatırlattı.

Avrupa'da büyümeyi desteklemek için yatırımların geleceğin teknolojilerine yönlendirilmesi ve inovasyonun hızlandırılması gerektiğini belirten Costa, yapay zekadaki hızlı gelişmelerin, bu teknolojinin sunduğu fırsatlar ile ekonomi ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkilerinin liderler düzeyinde ele alınmasını gerektirdiğini ifade etti.

GÜNDEMDE NELER OLACAK?

Zirve programına göre ilk oturuma Fransız yapay zeka şirketi Mistral AI'ın Üst Yöneticisi Arthur Mensch katılacak. Bu bölümde Avrupa'nın küresel yapay zeka alanındaki konumu, rekabet gücü ve teknolojik egemenliğini güçlendirmek için atılması gereken adımlar görüşülecek.

Kritik bağımlılıkların azaltılması, Avrupa'nın yapay zeka kapasitesinin geliştirilmesi, uygun fiyatlı temiz enerji ile büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarıyla desteklenen altyapının oluşturulması gündemde yer alacak.

Yapay zekanın ekonomi genelinde daha yaygın kullanılması yoluyla sanayide dönüşümün hızlandırılması da değerlendirilecek.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI GEOFFREY HINTON SUNUM YAPACAK

İkinci oturumda ise Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton liderlere sunum yapacak. Hinton ile gerçekleştirilecek görüşmede, yapay zekanın toplumsal etkileri ile güvenlik ve güven konuları ele alınacak.

Temel haklar, çocukların korunması, demokratik süreçler ve Avrupa'nın sosyal modelinin yanı sıra piyasa yoğunlaşması ve siber güvenlik dahil güvenlik sorunları görüşülecek.

Liderler ayrıca gelişmiş yapay zeka sistemlerinin güvenliğine ilişkin uluslararası işbirliğine Avrupa'nın sağlayabileceği katkıyı değerlendirecek.

Zirvenin son oturumunda, liderler Avrupa'nın yapay zeka alanında izleyeceği stratejiyi tartışacak.