AB liderlerinin Rusya-Ukrayna krizini görüşeceği tarih belli oldu

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.



Acil nitelikli hususi AB Liderler Zirvesi'ne AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık yapacak.



Michel, liderlere gönderdiği davet mektubunda, AB'nin Rusya'ya karşı gösterdiği birlik ve dün yaptırım kararının hızla alınması için teşekkürlerini iletti.



Rusya'nın eylemlerinin uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğini ihlal ettiğini vurgulayan Michel, bunun aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için de tehlike anlamına geldiğini belirtti.



Michel, birlik içinde kararlı duruş sergilemenin önemine işaret ederek, yarın Brüksel'de saat 20.00'de yapılacak toplantıda son gelişmelerin yanı sıra "kural temelli uluslararası düzenin nasıl korunacağı, Rusya ile nasıl başa çıkılacağı ve Ukrayna'nın nasıl daha fazla destekleneceği" gibi konuların konuşulacağını bildirdi.



AB, RUSYA YAPTIRIMLARINI KABUL ETTİ



Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım paketini kabul etti.



AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan yeni yaptırım paketini resmen onayladıklarını açıkladı.



Buna göre, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir uygulanacak.



Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlığa uğratan veya tehdit eden, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlarda fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi olacak.