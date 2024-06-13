AB mahkemesi sığınma yasalarını çiğneyen Macaristan'a günlük 1 milyon euro ceza kesti

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'a para cezası verdi.

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi, bloğun sığınma yasalarına uymadığı ve göçmenleri yasadışı olarak sınır dışı ettiği gerekçesiyle Macaristan'a 200 milyon euro para cezası ve günlük 1 milyon euro ceza uyguladı.



Mahkeme, para cezasının Budapeşte'nin sığınmacılara yönelik uluslararası prosedürleri yerine getirmesi gerektiğine dair 2020 tarihli karara rağmen AB yasalarına uymaktan "kasıtlı olarak kaçındığı" için verildiğini bildirdi.

Başbakan Orban, kararını "çirkin" olarak nitelendirdi.

Orban, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Birliği sınırlarını koruduğu için Macaristan'a 200 milyon avro artı günlük 1 milyon euro ceza kesme kararı çok çirkin ve kabul edilemez. Brüksel bürokratları için yasadışı göçmenler kendi Avrupa vatandaşlarından daha önemli" ifadelerini kullandı.

Adalet Divanı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetini daha önce de cezalandırdı.

En son 2021 yılında Macaristan'ın göçmen ve mültecilerin sığınma başvurusunda bulunmasına yardımcı olan kişi veya kuruluşların suç işlediğini varsayan düzenlemelerin AB yasalarını çiğnediğine hükmedilmişti.