AB mahkemesinden Brexit kararı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Birleşik Krallık vatandaşlarının Brexit'le AB vatandaşlık haklarını kaybetmelerine karşı açtıkları davaları reddetti.



Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, İngiliz vatandaşlarının Brexit anlaşmasına karşı açtığı 3 davayı karara bağladı.



Mahkeme, Birleşik Krallık vatandaşlarının, Brexit sonucunda AB vatandaşı olarak kullandıkları hakları kaybetmelerine karşı açtıkları davaların reddine karar verdi.

"OTOMATİK BİR SONUÇ"



Kararda, "AB vatandaşı statüsünün kaybı ve dolayısıyla bu statüye bağlı hakların kaybı, Birleşik Krallık'ın AB'den çekilmek üzere aldığı kararın otomatik bir sonucudur." ifadesi yer aldı.



Mahkeme, AB vatandaşlık hakları kaybının Ayrılık Anlaşması veya Konsey'in bu anlaşmayı onaylayan kararı nedeniyle olmadığına, Brexit sonucunda olduğuna işaret etti.



Birleşik Krallık vatandaşı olan 3 kişi, "ayrılık anlaşması ve bunu onaylayan Konsey kararlarının kendilerini AB vatandaşı olarak faydalandıkları edinilmiş haklardan mahrum bıraktığını" iddia ederek hukuki süreç başlatmıştı.

YÜZDE 52 İLE KARAR ALINDI



İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık, AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.



