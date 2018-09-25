AB Mahkemesi'nin bugün aldığı karara göre, parlamentonun seçimle göreve gelen üyelerinin, seyahat harcamaları, geçim indirimleri ve genel harcama ödeneklerini açıklama zorunluluğu bulunmayacak.



Kararda, "Parlamenterlerin söz konusu ödeneklerden yaptıkları harcamaların, kamusal harcamalarla ilişkili olsa da kişisel bilgi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" belirtildi.



Böylece, AP üyelerine, kendilerine sağlanan aylık 4 bin 416 avroluk ödeneğin nereye harcandığına dair açıklama yükümlülüğü getirilemeyecek.



Dava 2015'te bir grup gazeteci tarafından açılmıştı. Söz konusu grup, geçen yıl AP üyelerinin ek ödenekleri istismar ettiğine dair bir yolsuzluk raporu yayımlamıştı.



Grup tarafından daha önce yapılan açıklamada, "AP üyeleri özel hayatlarında gizlilik ilkesinden faydalanabilir ancak onları göreve getiren seçmenler kamusal ek ödenekleri nasıl harcadıklarını bilmeli." ifadelerini kullanmıştı.