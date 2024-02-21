AB, Navalni'nin ölümü sonrası Rusya'ya 13. yaptırım paketini onayladı

Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısında duyurulan Rusya'ya 13. yaptırım paketi, "Navalni'nin ölümü" de göz önünde bulundurularak Avrupa Birliği tarafından onaylandı.

AB, Navalni'nin ölümü sonrası Rusya'ya 13. yaptırım paketini onayladı

(AB) 'ya 13. yaptırım paketini onayladı.

AB kaynaklarının Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, yeni paket kapsamında yaklaşık 200 kuruluş ve kişiye yaptırım getirilecek ancak yeni sektörel önlemler alınmayacak.

AB dışişleri bakanları, 19 Şubat'ta Brüksel'de bir araya gelmiş, birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağını söylemişti.

Borell ayrıca Rusya muhalefetine destek mesajı göndermeleri gerektiğini belirtirken, AB'nin insan hakları yaptırım rejimini, Navalni'nin ismiyle yeniden adlandırmayı önermişti.

AB temsilcisi, "Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeliyiz" diye ekledi.

 Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarda, aynı zamanda Navalni'nin ölümünün de göz önünde bulundurulacağını belirtmişti.

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