AB nüfusu için tehlike çanları çalıyor

Avrupa Birliği 'nde gelecek projeksiyonları tehlike sinyalleri veriyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), gelecekteki nüfus tahminini açıkladı, 74 yıl sonra Avrupa'da nüfusun en az yüzde 11.7 azalacağı öngörüldü.

Eurostat, mevcut nüfus verilerine dayalı olarak yaptığı projeksiyonda 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin nüfusunun 2100 yılına kadar yaklaşık 53 milyon kişi azalacağını ve toplamda 398.8 milyona kadar gerileyeceği tahmininde bulundu.

2025 yılında AB'nin nüfusu 451.8 milyon olarak belirlendi. Birlikteki nüfusun 2029'da 453.3 milyonla zirveye ulaşması beklenirken bu dönemden sonra nüfusun giderek azalacağı ifade edildi.

Projeksiyonda, 2025-2100 döneminde toplam nüfus içinde çocuklar, gençler ve çalışma çağındaki bireylerin oranının düşeceğine işaret edilerek, bu dönemde 0-19 yaş grubunun payının yüzde 20'den yüzde 17'ye, 20-64 yaş grubunun payının ise yüzde 58'den yüzde 50'ye gerileyeceği öngörüldü.

Yaşlı nüfus oranının artacağı öngörülen tahminlerde, 2025'te yüzde 16 olan 65-79 yaş grubunun payının 2100'de yüzde 17'ye çıkacağı, 80 yaş ve üzeri nüfus oranının ise yüzde 6'dan yüzde 16'ya yükseleceği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nde 2011'e kadar doğumlar ölümlerden daha çok gerçekleşmiş, 2012'de eşitlenmiş ve 2013'ten bu yana da ölümler doğumlardan daha çok olmaya başlamıştı.