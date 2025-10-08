AB oyladı: "Vejetaryen burger" demek yasaklanabilir

Avrupa Birliği (AB) milletvekilleri, çiftçileri korumak amacıyla önerilen bir AB yasasının parçası olarak, “vejetaryen burger” teriminin kullanımını yasaklamak için oy kullandı.

Oylar ayrıca biftek, escalope ve sosis gibi gıda tanımlamalarını, et içeren ürünlerle sınırlamak için de verildi.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, gıda tedarik zincirindeki güçlü şirketlerin çiftçilere elverişsiz koşullar dayatmaması için çiftçilere daha güçlü bir müzakere pozisyonu sağlamak amacıyla tasarlanan yönetmelik değişikliğini 355'e karşı 247 oyla kabul etti.

Nihai düzenlemenin metni, Parlamento, AB hükümetleri ve Komisyon temsilcileri arasındaki müzakerelerin ardından belirlenecek. Parlamento, “vejetaryen burger” veya “vegan sosis” gibi terimlerin yasaklanmasını destekliyor.

Sadece et içeren ürünler listesinde “hamburger”, “yumurta sarısı” ve “yumurta akı” da yer alıyor.

AB, süt, tereyağı, krema, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerini “meme bezleri tarafından salgılanan ürünler” olarak tanımladı, bu da başka türlü yulaf sütü olarak adlandırılabilecek ürünlerin genellikle yulaf içeceği olarak adlandırılması anlamına geliyor.

AB milletvekilleri 2020 yılında, bitki bazlı alternatifler için etle ilgili terimlerin kullanımını yasaklayan bir önergeyi reddetmişti.