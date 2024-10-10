AB, Rus parasını Ukrayna'ya gönderiyor: Kiev'e 35 milyar euro kredi

Dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmesi üzerindeki tartışmalar devam ederken Avrupa Birliği (AB) ilk somut adımı attı.

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'ya 35 milyar euroluk istisnai bir makro finansal yardım kredisi gönderme konusunda uzlaştıklarını bildirdi.

Yeni mali yardım paketi, Ukrayna'nın AB ve G7 ortakları tarafından sağlanan 45 milyar euroya kadar kredileri geri ödemesine destek olacak bir mekanizmayı içeriyor.

Açıklamada, kredinin Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacına destek olacağı belirtilirken, kredinin yönetim, kontrol sistemleri ve usulsüzlüklerin önlenmesine ilişkin çeşitli hükümler içereceği kaydedildi.

Ayrıca AB'nin Ukrayna'ya vereceği kredinin finansmanı için yapılacak borçlanmanın, AB bütçesinden sağlanacak bir garantiyle destekleneceği bildirilen açıklamada, kredinin bu yıl kullanılabilir hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.



Kredinin sağlanması için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.



RUSYA'NIN TEPKİSİ NE OLACAK?

G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen kârları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.



Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.

Rusya, dondurulan varlıkların Ukrayna'ya aktarılmasının" hırsızlık" olduğunu söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batı'nın Rus merkez bankası rezervlerine el koyması halinde ABD ve Avrupa ülkelerine karşı benzer adımı atacaklarını duyurmuştu.