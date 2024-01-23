AB, Rus varlıkları için ilerleme kaydetti

Avrupa Birliği, dondurulan Rus varlıklarının vergi gelirlerine ilişkin planda ilerleme sağladı.



Bloomberg'de yer alan habere göre AB, Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilen kârlara vergi uygulanması planında ilerleme kaydetti. Birlik, Rus varlıklarına doğrudan el koymaya ise sıcak bakmıyor.



Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre AB dışişleri bakanları, söz konusu plana onay verdi. Vergi planının bu hafta içinde büyükelçiler tarafından görüşülmesi bekleniyor.



El konulan varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılması planlanıyor.

UKRAYNA'YA YARDIM TIKANDI



AB, G7 ve Avustralya, Rusya'nın 283 milyar dolarlık varlığına el koyarken, bu rakamın üçte ikisinden fazlası AB bünyesinde bulunuyor.

AB merkezli varlıkların çoğunluğu, geçen yıl yaklaşık 3 milyar euro kazandıkları takas kurumu Euroclear tarafından tutuluyor. ABD ise son zamanlarda varlıklara doğrudan el konulması için baskı yapıyor.



ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya yapacağı 100 milyar dolarlık yardım siyasi süreçler nedeniyle tıkanmış durumda.