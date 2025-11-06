AB, Ruslara vize kurallarını sıkılaştırıyor

Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'de Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alan AB, yeni adımlara hazırlanıyor.

Politico haber sitesinin AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya vatandaşlarına yönelik vize kuralları daha da sıkılaştırılacak. Yeni düzenleme yapılacak, Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizeleri yerine sadece "tek girişli" vize verilecek.

AB Komisyonu'nun insani nedenler ya da AB vatandaşlığı bulunan kişiler için bazı istisnalar uygulamayı öngören düzenlemeyi bu hafta açıklaması bekleniyor.

Habere göre bu düzenleme, devam eden savaş nedeniyle Moskova’yı cezalandırma çabalarının bir parçası olacak.

AB, 2022'de Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamış, daha sonra da Rus vatandaşlarına yönelik vizelerle ilgili daha sıkı kısıtlamalar için yeni kurallar getirmişti.