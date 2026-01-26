AB, Rusya'dan doğalgaz ithalatının yasaklanmasını onayladı

Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz ithalatını 2027 sonuna kadar aşamalı olarak yasaklamayı öngören planı resmen onayladı. Böylece, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından alınan bağlayıcı karar yasalaşmış oldu.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2027'den itibaren Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), 30 Eylül 2027'den itibaren boru hattıyla ithalat yasaklanacak.

AB yetkilileri, tasarıyı Brüksel'de yapılan toplantıda kabul etti. Slovakya ve Macaristan karara karşı çıksa da yasa, kararın güçlendirilmiş oy çokluğu ile geçmesini öngören mekanizma sayesinde kabul edildi. Macaristan, düzenlemeyi Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacağını açıkladı.

Hem Macaristan hem Slovakya, Rus enerjisine yüksek oranda bağlı olmaya devam ediyor.

Gerekli durumlarda bu tarih, ülkelerin kış öncesi depolarını Rus doğalgazı dışındaki kaynaklarla doldurmakta zorlanmaları halinde 1 Kasım 2027'ye kadar ertelenebilecek.

Rusya, Ukrayna savaşından önce AB'nin toplam doğalgaz talebinin %40'ından fazlasını karşılıyordu. Bu pay, AB verilerine göre 2025 itibarıyla yaklaşık %13'e geriledi.