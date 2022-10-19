AB: Rusya'nın Ukrayna'da sivil altyapıya saldırıları terördür

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 20-21 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi hakkında konuşma yaptı.



Konuşmasının başında Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına değinen von der Leyen, Rusya'nın başta elektrik hatları olmak üzere sivil altyapıya hedef gözeterek saldırılar düzenlediğini belirtti.



Rusya-Ukrayna savaşı 238. gününde devam ediyor.

"RUSYA SAVAŞ SUÇU İZLİYOR"

Bunun savaşta yeni bir sayfa olduğunu dile getiren Von der Leyen, şöyle devam etti:



"Uluslararası düzen açıktır. Bunlar savaş suçlarıdır. Halkın su, elektrik ve kış gelirken ısınma gibi imkanlarını kesmek amacıyla sivil altyapıyı hedef gözeterek yapılan saldırılar tamamen terör eylemidir. Bunu böyle adlandırmak gerekir."



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin 10 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda, Ukrayna'daki elektrik santrallerinin yüzde 30'nun yok edildiğini, bunun ülkede büyük çaplı elektrik kesintilerine neden olduğunu söylemişti.