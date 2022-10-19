AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor

AB Komisyonu, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'daki savaşta kullanımıyla ilgili yeterince kanıt toplandığını açıkladı. AB Konseyi'nin İran için yeni yaptırım hazırlığında olduğu duyuruldu.

AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor

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AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, bir soru üzerine "Artık yeterince kanıt topladık. Açık, hızlı ve kesin bir yanıt için AB Konseyi'nde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Konu, 17 Ekim'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmiş, bakanlar ellerindeki verileri paylaşmıştı.

AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor - 1 AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırladığını duyurdu.

AMİNİ PROTESTOLARI İÇİN DE YAPTIRIM KARARI ALINMIŞTI

AB, söz konusu toplantının ardından Mahsa Amini'nin ölümü ve ardından başlayan protestolara yönelik tutumu nedeniyle 'a karşı yaptırım kararı almıştı.

İran İletişim Bakanı Eisa Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulmasını içeren yasaklar getirmişti.

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