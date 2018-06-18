AB Konseyi tarafından alınan karara göre, Rusya'ya, Kırım ve Sivastopol'u yasadışı ilhakından dolayı uygulanan yaptırımlar 23 Haziran 2019'a kadar uzatıldı.



Söz konusu yaptırımlar, Kırım ve Sivastopol'da üretilen malların AB'ye ihracatını ve bu bölgelere yatırım yapılmasını yasaklıyor. Aynı şekilde, Kırım şirketlerine AB'de üretilen bazı malların ve teknolojilerin de ihracatına izin verilmiyor.



Ayrıca, Kırım ve Sivastopol'a AB'den yapılacak turizm amaçlı ziyaretler de kısıtlamaya gidilen başlıklar arasında bulunuyor.



AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB'nin, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını yasadışı olarak nitelendirdiği ve uluslararası hukukun çiğnendiği bu durumu kınamaya devam ettiği belirtildi.

