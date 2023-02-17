AB, Rusya'ya yeni yaptırımları savaşın yıl dönümünde açıklamayı planlıyor

AB, yeni yaptırımların daha fazla etkili olması için Rusya'nın Çin gibi başka ülkelerden temin edemeyeceği birçok sanayi ürününü kapsamasını istiyor. Bunlar elektronik, özel araçlar, makine ve motor parçaları, kamyon ve jet motorları için yedek parçalar gibi hayati ürünler ile inşaat sektörünün Rusya ordusuna yönlendirebileceği anten veya vinç gibi ürünleri içeriyor.



İnsansız hava aracı, füze ve helikopter gibi silah sistemlerinde kullanılabilecek 47 elektronik bileşen ile nadir elementler ve termal kameralara da kısıtlama getirilmesi planlanıyor.



AB, yasaklanan ürünlerin Rusya'ya farklı yollardan girmesini önlemek için çift kullanımlı ürün yaptırımları kapsamına ilk defa üçüncü ülke kuruluşlarını da dahil etmeyi hedefliyor.

AB FONLARININ UKRAYNA İÇİN KULLANIMI



AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'ya siyasi, mali ve askeri desteğin devam ettirilmesi de görüşülecek.



Bu kapsamda AB'nin silah yardımı için kullandığı "European Peace Facility" adlı bütçe dışı fon aracının nasıl kullanılacağı değerlendirilecek. Bazı ülkelerin elindeki Mig-29 tipi savaş uçaklarının bu fon kullanılarak satın alınması ve Ukrayna'ya verilmesi gibi öneriler de toplantıda ele alınacak.

