AB, salgında riskli ülkeler listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB), Covid-19 salgınında riskli ülkeler listesini güncelledi. Düşen vaka sayılarına rağmen Türkiye listede yer almadı.

NTV Haber 17.06.2021 - 11:07

AB, salgında riskli ülkeler listesini güncelledi

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Salgında mücadele kapsamında sürdürülen aşı çalışmaları, salgının etkilerini yavaş yavaş dünyadan siliyor. 

Bu bağlamda eski normale dönüş ivme kazanmışken, Avrupa Birliği, corona virüs salgınında riskli ülkeler listesini güncelledi.

Yeni güncellemede Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Lübnan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Tayvan seyahat için riskli ülkeler sınıfından çıkarıldı.

Hong Kong ve Macau ise listeye "mütekabiliyet şartıyla" dahil edildi. İlerleyen günlerde İsrail ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülke için benzer bir karar alınması bekleniyor.

Türkiye ise düşen vaka sayılarına rağmen listede yer almadı.

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