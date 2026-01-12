AB Savunma Komiseri: ABD'nin Grönland'ı alması NATO'nun sonu olur

Avrupa Birliği'nin Savunma Komiseri Andrius Kubilius, her gün giderek gerilen gündeme dair konuştu. “Avrupa Birliği 100 bin kişilik bir askeri güç kurmalı ve savunma politikalarının oluşma süreçleri baştan aşağı değiştirilmeli” ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın ortak savunmasına yaklaşımın tepeden tırnağa değişmesi gerektiğini söyleyen Kubilius, ortak “Avrupa Ordusu” vurgusu yaptı.

AB Savunma Komiseri “Eğer ABD eyalet düzeyinde 50 farklı orduya, 50 farklı savunma politikası ve savunma bütçesine sahip olsaydı askeri açıdan güçlü olabilir miydi? Eğer bizim cevabımız hayırsa neyi bekliyoruz?" dedi.

Kubilius, Avrupa'nın savunma hazırlığının üç temel direği olduğunu söyledi, “Üretim kapasitesine daha çok yatırım, hazırlanmış ve organize olmuş kurumlar ve caydırıcı ya da gerekirse savaşacak siyasi irade” dedi.

“27 ulusal ordular topluluğu olarak değil Avrupa olarak savaşabilecek şekilde yatırım yapmamız gerek" diyen Kubilius, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e atıfta bulunarak bir “100 bin kişilik bir Avrupa askeri gücü” oluşturulması gerektiğini söyledi.

“ABD'NİN GRÖNLAND'I ALMASI NATO'NUN SONU OLUR”

Kubilius, ABD Başkanı Trump'ın sık sık bahsettiği Grönland hakkında da konuştu. ABD'nin olası Grönland işgal ya da ilhakının doğuracağı sonuçlara dikkat çeken AB Komiseri, Avrupa Birliği üyelerinin böyle bir senaryoda Danimarka'nın yardımına koşma yükümlülüğünün olduğunu söyledi. “Bu durum NATO'nun sonu olur” dedi.

"AVRUPA GÜVENLİK KONSEYİ KURULSUN"

AB Savunma Komiseri ayrıca siyasi iradeye yardımcı olacak bir “Avrupa Güvenlik Konseyi” kurulması gerektiğini ifade etti. Konseyin 10-12 üyeden oluşabileceğini söyleyen Kubilius, Avrupa Birliği'nden BREXIT ile 2020 sonunda ayrılan Birleşik Krallık'ın da bu konseyde yer alması gerektiğini belirtti.