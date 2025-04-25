AB sınır koruma ajansından Yunanistan'a uyarı

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in Temel Haklar Sorumlusu Jonas Grimheden, Yunanistan’ın göçmenlere yönelik tutumu nedeniyle AB Komisyonu’na Atina’ya karşı "ihlal süreci" başlatılması talebinde bulunabileceğinin sinyalini verdi.

"MİSYON ASKIYA ALINIRSA NASIL ULAŞTIKLARINI ÖĞRENEMEYİZ"

Frontex’in Temel Haklar Sorumlusu Grimheden, Politico haber sitesine verdiği demeçte, Yunanistan’ın göçmenlere yönelik tutumunun Frontex’i misyonunu askıya alma ya da AB Komisyonu’ndan Yunanistan’a karşı "ihlal süreci" başlatmasını talep etme seçenekleriyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.



Grimheden, Frontex'in misyonu askıya alıp Yunanistan'ı terk etmesi halinde ise yetkililerin düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a nasıl ulaştığını öğrenmesinin mümkün olamayacağını belirtti.

"FRONTEX SORUNU TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ"



Frontex'in denetleme ve şeffaflığı garantilediğini kaydeden Grimheden, "Bir çeşit ceza olmalı. Komisyon kendisi, bir üye devlete karşı 'ihlal süreci' başlatmaya yetkin. Frontex, sorunu tek başına çözemez" diye konuştu.



Grimheden, Komisyon'un Yunanistan'ın sığınmacıların insan hakları alanındaki ilerlemesini AB fonlarına erişimiyle ilişkilendirebileceğini belirterek Atina'nın sığınmacılara karşı sorumluluklarından kaçınmaya devam etmesi halinde, Komisyon'un AB Adalet Divanı önünde yasal işlem başlatabileceğini vurguladı.



Son olarak Grimheden, Yunanistan'ın göç politikalarında kendisine yapılan uyarıları dikkate almaması durumunda Frontex'in Yunanistan ile birlikte finanse edilen sahil güvenlik gemilerinden finansmanını çekebileceğine işaret etti.

