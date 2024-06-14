AB sınırlarından düzensiz göçmen geçişi bu yıl yüzde 23 azaldı

Avrupa Birliği’nin sınır güvenliğinden sorumlu Frontex, bugün açıklanan ön verilerle hazırladığı raporunda AB ülkelerinin sınırlarından geçişlerde bu yıl yüzde 23’lük bir düşüş yaşandığını ifade ederek “Başlıca göç yolları arasındaki düzensiz geçiş tespitlerinde en büyük düşüşler Batı Balkanlar ve Orta Akdeniz'de görülürken, en yüksek artışlar Batı Afrika ve Doğu Akdeniz rotalarında görüldü” dedi.