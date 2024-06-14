AB sınırlarından düzensiz göçmen geçişi bu yıl yüzde 23 azaldı

Avrupa Birliği’nin sınır güvenliğinden sorumlu Frontex, AB sınırlarında yapılan düzensiz göçmenlerle ilgli rapor yayımladı. Rapora göre sınırlarından yapılan düzensiz göçmen geçişleri 2024’ün ilk beş ayında yüzde 23 azalarak yaklaşık 80 bine geriledi.

AB sınırlarından düzensiz göçmen geçişi bu yıl yüzde 23 azaldı

’nin sınır güvenliğinden sorumlu Frontex, bugün açıklanan ön verilerle hazırladığı raporunda AB ülkelerinin sınırlarından geçişlerde bu yıl yüzde 23’lük bir düşüş yaşandığını ifade ederek “Başlıca göç yolları arasındaki düzensiz geçiş tespitlerinde en büyük düşüşler Batı Balkanlar ve Orta Akdeniz'de görülürken, en yüksek artışlar Batı Afrika ve Doğu Akdeniz rotalarında görüldü” dedi.

AB sınırlarından düzensiz göçmen geçişi bu yıl yüzde 23 azaldı - 1

Orta Akdeniz’den geçişlerin yüzde 58 oranında düştüğünü vurgulayan Frontex, Batı Balkanlar sınırlarından geçişlerin ise yüzde 71 oranında düşüş görüldüğünü belirtti. Batı Afrika’dan ve Doğu Akdeniz’den geçişlerin önemli ölçüde arttığı belirtilirken bu yıl en fazla geçiş yapamaya çalışan kişilerin Suriye, Mali ve Afganistan’dan olduğu ifade edildi.

AB sınırlarından düzensiz göçmen geçişi bu yıl yüzde 23 azaldı - 2
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