AB, Suudi Arabistan vatandaşlarına vize muafiyeti hazırlığında

Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutma yönündeki çalışmaların devam ettiğini doğruladı.



Gulf News haber sitesinin aktardığına göre, AB yetkilisi, Suudi Arabistan vatandaşlarının kısa süreli vize yükümlülüklerinden muaf tutulması için çalışma yapıldığını belirtti. Bu, Suudi Arabistan vatandaşlarının giriş öncesi vize gerekliliklerinden muaf tutacak, bu durum ise söz konusu kişilerin 27 AB üyesi ülkeden oluşan Schengen bölgesinde serbest bir şekilde seyahat etmesini mümkün kılacak.



“HALKLAR ARASINDAKİ BAĞLARI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR”



Habere göre, yapılan son değişiklikler, halihazırda Suudi Arabistan ve Schengen bölgesindeki ülkeler arasındaki seyahatin kolaylaştırılması yönünde önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Farnaud, konuya ilişkin olarak, “Bir yıl kadar önce, Nisan 2024’te, Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan vatandaşları ile Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman’dan gelen kişilerin 5 yıla kadar, kısa süreli ziyaretleri için çok girişli vize almasını sağlayan kuralları kabul etti” bilgisini verdi.



Bunun kolaylıktan öte bir durum olduğuna işaret eden AB yetkilisi, söz konusu değişikliklerin halklar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve Suudi Arabistan ile Avrupa arasında düzenli alışverişin teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu kaydetti. Farnaud, Suudi Arabistan’ın “uluslararası turizme olan artan açıklığına” da dikkat çekti.



Haberde, yeni vize politikasıyla birlikte, Suudi Arabistan vatandaşlarının tek bir vize ile 5 yıllık süre içinde Avrupa’ya birden fazla kez seyahat edebileceği bilgisi verildi.

