AB temsilcisi Borrell: Gazze'deki okul saldırıları "hiçbir gerekçesi olmayan katliamlara" neden oldu

Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in El-Tabin okuluna saldırısının, son haftalarda Gazze'deki okulları vuran onuncu saldırı olduğunu söyledi. Borrell, bu saldırıların "hiçbir gerekçesi olmayan katliamlara" neden olduğunu ifade etti.

AB temsilcisi Borrell: Gazze'deki okul saldırıları "hiçbir gerekçesi olmayan katliamlara" neden oldu

'in en az 100 Filistinli'yi öldürdüğü 'deki son saldırısının yankıları sürüyor.

'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in ölümcül okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Borrell, bu sabah İsrail bombardımanında hedef alınan Gazze'deki el-Tabin okulundan gelen görüntülerin kendisini "dehşete düşürdüğünü" söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Borrell, saldırının son haftalarda Gazze'deki okulları vuran onuncu saldırı olduğunu ve "hiçbir gerekçesi olmayan katliamlara" neden olduğunu belirtti.

Borrell, paylaşımında ayrıca İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i ateşkes anlaşmasına karşı çıktığı için eleştirdi.

Ateşkesin, "sivillerin öldürülmesini durdurmanın" ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yolu olduğunu ifade etti.

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, İsrail'in bugünkü okul saldırısını, "geçen ekim ayından bu yana bir okula düzenlenen en ölümcül saldırı" olarak nitelendirdi.

AB temsilcisi Borrell: Gazze'deki okul saldırıları "hiçbir gerekçesi olmayan katliamlara" neden oldu - 1 AB dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi Josep Borrell
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