AB temsilcisi Borrell: Gazze'deki okul saldırıları "hiçbir gerekçesi olmayan katliamlara" neden oldu

İsrail'in en az 100 Filistinli'yi öldürdüğü Gazze'deki son saldırısının yankıları sürüyor.

Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in ölümcül okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Borrell, bu sabah İsrail bombardımanında hedef alınan Gazze'deki el-Tabin okulundan gelen görüntülerin kendisini "dehşete düşürdüğünü" söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Borrell, saldırının son haftalarda Gazze'deki okulları vuran onuncu saldırı olduğunu ve "hiçbir gerekçesi olmayan katliamlara" neden olduğunu belirtti.



Borrell, paylaşımında ayrıca İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i ateşkes anlaşmasına karşı çıktığı için eleştirdi.

Ateşkesin, "sivillerin öldürülmesini durdurmanın" ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yolu olduğunu ifade etti.

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, İsrail'in bugünkü okul saldırısını, "geçen ekim ayından bu yana bir okula düzenlenen en ölümcül saldırı" olarak nitelendirdi.