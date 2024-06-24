AB temsilcisi Borrell: "Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın imkansız hale geldiğini söyledi. Geçen hafta sonunun Gazze'deki en kanlı günlerden biri olduğuna dikkati çekti.

AB temsilcisi Borrell: "Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi"
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(AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, 27-28 Haziran'da yapılacak zirve öncesindeki son toplantıları için Lüksemburg'da bir araya geldi.

Bakanlar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında yapılacak toplantıda Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi, Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB'ye katılımı, ve 'daki durum ile Gürcistan’daki son gelişmeleri ele alacak.

Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Batı Balkanlar'daki 6 ülke Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova'nın dışişleri bakanları da katılacak.

Borrell, toplantı öncesinde basın mensuplarının ve Lübnan'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

"EN KANLI HAFTA SONU"

Gazze'deki duruma değinen AB temsilcisi, "Bu hafta sonu en kanlı günlerden biri yaşandı. Saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti." dedi.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi." ifadesini kullanan Borrell, yardımların sınırlarda beklediğini, bozulduğunu ve birçoğunun kullanılamadan imha edileceğini söyledi.

Borrell, "Toplumsal doku tahrip edildi ve sivil toplum yok oluyor." diye konuştu.

AB tarafından desteklenen, ABD Başkanı Joe Biden'ın teklif ettiği barış planının uygulanmadığını hatırlatan Borrell, "( Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun son beyanı, maalesef bu planın uygulanmayacağını doğruladı. Ancak bu tür fikirleri desteklemeye devam edeceğiz çünkü Gazze'ye insani yardımın girmesine izin verebilecek bir ateşkese şiddetle ihtiyacımız var. Aksi halde trajedi ölçülemez boyutlarda olacak ve halihazırda zaten öyle." ifadesini kullandı.

İSRAİL-LÜBNAN ÇATIŞMASI

Borrell, savaşın Lübnan'ın güneyini etkileme ve etrafa yayılma riskinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha çok endişeleniyorum. Çok daha kaygılıyım. Kriz her geçen gün çok daha fazla yayılıyor. (İsrail-Lübnan arasındaki) Sınırın her iki tarafında da her gün daha fazla bombalama oluyor."

Bugünkü toplantıda AB dışişleri bakanlarının, Birliğin uluslararası ortaklar nezdinde Gazze'de acil ateşkese destek arama yönünde çabaları artırmak için anlaşmasını umduğunu kaydetti.

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