İkili başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Mogherini, AB'nin, Afganistan'da kalıcı barışın tesis edilmesi ve yönetimin güçlendirilmesi için atılacak adımları desteklediğini söyledi.



Afganistan'ın şu an hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Mogherini, ülkeye barışın gelmesi için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.



Mogherini, ''Afganlar kendi geleceklerini inşa etmek için barışın tesis edilmesine destek vermeli.'' dedi.



Afganistan'ın yıllardır savaşla boğuştuğunu anımsatan Mogherini, Taliban ile Afgan hükümeti arasında ateşkesin sağlanması için kapsayıcı bir heyetin oluşturulmasının önemine değindi.



Afganistan Cumhurbaşkanı Gani de ülkesine şu an barışın gelmesi için büyük fırsatlar yaratıldığını kaydetti.



Savaş ve tehdit döneminin artık bittiğini vurgulayan Gani, her şeyin müzakere yoluyla çözülebileceğinin altını çizdi.



Gani, Afganistan'da 40 yıldır devam eden savaşın sonlandırılması için hep birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.