Avrupa Komisyonu bu yıl ülke raporlarıyla ilgili olarak yapmış olduğu değerlendirmede yöntem değişikliğine gitti.



Buna göre Avrupa Komisyonu, Türkiye raporunda iki başlıkta ilerleme kaydedildiğine yer vermesi bekleniyor. Enerji ve ulaştırma başlıklarında AB müktesebatına uyumun arttığının altı çizilecek.



Avrupa Komisyonu'nun bugüne kadar müzakereye açılmış 16 başlıktan 10 tanesinde bir önceki yıla oranla ilerleme kaydedilmediğini ifade etmesi bekleniyor.



Temel hak ve özgürlükler, adalet, içişleri, ekonomi gibi alanlarda ise Türkiye'nin AB müktesebatından uzaklaştığına dikkat çekiliyor.



Arupa Komisyonu'nun genel değerlendirmesinde Türkiye'nin AB için stratejik öneme sahip bir ülke olduğuna, 3 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapılıyor.