AB: Ukrayna'nın güvenliği bizim de güvenliğimizdir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Ukrayna krizi hakkında yayınladığı bir makalede, ''Ukrayna bizim komşumuz ve ortağımız. Onun güvenliği bizim de güvenliğimizdir'' dedi.

Haberler - İHA 31.01.2022 - 06:03

AB: Ukrayna'nın güvenliği bizim de güvenliğimizdir

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(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, krizi hakkında makale kaleme aldı. Borrell makalesinde, “Ukrayna bizim komşumuz ve ortağımız. Onun güvenliği bizim de güvenliğimizdir” ifadelerini kullanarak, ile sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için diplomasiye öncelik verdiklerini ancak Rusya'dan da buna uygun karşılık beklediklerini aktardı.

ABD ile Ukrayna krizinde çok başarılı bir işbirliği ve koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirten Borrell, ''AB'nin Ukrayna krizinde sahnede olmadığı iddiası doğru değildir. Başta Fransız ve Alman yetkililer olmak üzere AB olarak bu krizde son derece aktif bir diplomasi izliyoruz'' dedi.
NATO ile de yakın bir işbirliği içinde çalışıldığını hatırlatan Borrell, Rusya'nın gerginliği tırmandırmaktan vazgeçmesi çağrısını yineledi.

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