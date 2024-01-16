AB, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu. 2024'ün tarihin en büyük seçim yılı olacağını anımsatan von der Leyen, dünyanın dört bir yanındaki demokrasilerde sandık başına gidileceğini, AB'deki 450 milyondan fazla insan da dahil olmak üzere küresel nüfusun yarısının seçimlerden etkileneceğini söyledi.



Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda von der Leyen, "Size biraz gerçek bilgi vereyim. Rusya stratejik hedeflerinde başarısız oluyor. Bu her şeyden önce askeri bir başarısızlıktır." dedi. Von der Leyen, Rusya'nın askeri kapasitesinin yaklaşık yarısını kaybettiğini, Ukrayna'nın Rusya'yı ele geçirdiği toprakların yarısından çıkardığını ifade etti. "Rusya aynı zamanda ekonomik olarak başarısız oldu." diyen von der Leyen, yaptırımların Rus ekonomisini modern teknoloji ve inovasyondan ayrıştırdığını ve Çin'e bağımlı hale getirdiğini anlattı.

"UKRAYNA'NIN FİNANSMANA İHTİYACI VAR"



Von der Leyen, Rusya'nın diplomatik açıdan da başarısız olduğunu, Finlandiya'nın NATO'ya katıldığını ve yakında İsveç'in de onu takip edeceğini, Ukrayna'nın ise AB'ye her zamankinden daha yakın olduğunu vurguladı. "Ukrayna'nın direnişini güçlendirmeye devam etmeliyiz. Ukraynalıların 2024 ve sonrasında öngörülebilir finansmana ihtiyacı var." diyen von der Leyen, Ukrayna'nın savunması ve topraklarını geri kazanması için yeterli ve sürekli silah tedarikine ihtiyaç duyduğunu belirtti.



Von der Leyen, savaşın Avrupa'da yaşam pahalılığı ve iş yapma maliyeti üzerinde de etkisi olduğunun farkında olduklarını ifade etti.