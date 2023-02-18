AB, Ukrayna'ya destek için silah üreticileriyle ön alım anlaşmaları planlıyor

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya silah yardımı için kullandığı "European Peace Facility" adlı bütçe dışı fon aracını kullandığını, Avrupalı silah üreticilerini toplayarak başta 155 milimetre standart top mermileri gibi standart mühimmatın üretimini hızlandırmak için ne gerektiğini değerlendirdiklerini aktardı.



SALGINDAKİ GİBİ ÖN ALIM ANLAŞMALARI DÜŞÜNÜLÜYOR



Ukrayna'ya verilecek silah ve mühimmatın teminine değinen Ursula von der Leyen, şöyle devam etti:



"Kovid-19 salgınında yaptığımızı yapmalıyız. İlaç firmalarına da o zaman üretimi artırmak için ne gerektiğini sormuştuk. Onlarla yaptığımız gibi ön satın alım anlaşmalarını düşünebiliriz. Böylece savunma sanayisi şirketleri üretim hatlarına yatırım yapma imkanı bulabilir, daha hızlı üretim yapabilir ve daha çabuk teslim edebilir. Ukrayna'yı bu tür varoluşsal şeylerle desteklememiz hayati önemde."



Von der Leyen ayrıca Ukrayna'nın ekonomik olarak ayakta kalması gerektiğini, AB olarak ayda 1,5 milyar avro mali yardımın düzenli devam ettiğini, uluslararası mali kuruluşların da daha fazlasını yapması gerektiğini dile getirdi.