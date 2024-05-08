AB ülkeleri, Rus varlıkları ile Ukrayna'yı silahlandırmak için anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, dondurulan Rus merkez bankası varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'yı silahlandırmak için kullanılması planı üzerinde "prensipte" anlaşmaya vardı.

AB ülkeleri, Rus varlıkları ile Ukrayna'yı silahlandırmak için anlaşmaya vardı

(AB), Rus varlıkları ile ilgili Moskova'yı kızdıracak bir açıklama yaptı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre yetkililer, AB üyesi ülkelerin, dondurulan Rus merkez bankası varlıklarından elde edilen gelirin 'yı silahlandırmak için kullanılması planı üzerinde "prensipte" anlaşmaya vardığını söyledi.

AB dönem başkanlığını yürüten , AB büyükelçilerinin toplantısının ardından sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Bu para, 'nın saldırganlığı bağlamında Ukrayna'nın toparlanmasını ve askeri savunmasını desteklemeye hizmet edecek" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "Bu para için Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı yaşamak için daha güvenli bir yer haline getirmekten daha güçlü bir sembol ve daha büyük bir kullanım olamazdı" diye ekledi.

Rusya daha önce yaptığı açıklamada, Rus varlıklarının Ukrayna'ya gitmesi halinde buna sert şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

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