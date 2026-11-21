Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çocukların yüzde 24,3'ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor.

Avrupa'da çocuk hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Eurochild, "Avrupa'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara İlişkin 2026 Raporu"nu yayımladı.

Türkiye 'nin de aralarında yer aldığı 32 ülkeden 54 üye ve katkı sağlayıcının değerlendirmeleriyle hazırlanan raporda, çocuk yoksulluğu, sosyal koruma sistemleri, temel hizmetlere erişim ve çocuklara ayrılan kamu kaynakları ele alındı.

Raporda, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2025 verilerine göre AB ülkelerindeki çocukların yüzde 24,3'ünün yoksulluk veya sosyal dışlanma riski taşıdığı ve bu oranın 2024'teki sınırlı düşüşün ardından yeniden yükseldiği belirtildi.

AB ülkeleri arasında en yüksek oran yüzde 33,8 ile İspanya'da kaydedilirken, bu ülkeyi yüzde 33,1 ile Bulgaristan ve yüzde 32,4 ile Romanya izledi.

Eurochild raporuna göre, 2024'e kıyasla çocuk yoksulluğu 10 ülkede arttı, 15 ülkede azaldı ve 2 ülkede değişmedi.

En yüksek artışlar Avusturya, Estonya ve İrlanda'da görülürken, en belirgin düşüşler Hırvatistan, Malta ve Hollanda'da yaşandı.

AB'ye aday ve potansiyel aday ülkelerde çocuk yoksulluğu riskinin genel olarak daha yüksek seyrettiği vurgulanan raporda, 2023 verilerine göre Arnavutluk'ta çocukların yüzde 46,6'sının yoksulluk veya sosyal dışlanma riski taşıdığı, Ukrayna'da ise çocukların yüzde 70'inin temel mal ve hizmetlere erişemediği aktarıldı.

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TEMEL HİZMETLERE ERİŞİMİ ZORLAŞIYOR

Raporda, tek ebeveynli ve kalabalık ailelerde yaşayan çocuklar ile göçmen, mülteci, Roman ve engelli çocukların yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinden daha fazla etkilendiği kaydedildi.

Avrupa genelinde çocuklara yönelik sosyal koruma sistemlerinin finansmanında eksiklikler olduğuna işaret eden Eurochild, sosyal yardımların artan yaşam maliyetlerine ayak uyduramadığını ve karmaşık idari süreçlerin ailelerin desteklere erişimini zorlaştırdığını belirtti.

Raporda, özellikle erken çocukluk eğitimi, bakım hizmetleri, ruh sağlığı desteği ve uygun fiyatlı konut alanlarında yatırımların yetersiz kaldığı vurgulandı.

Çocuklara yönelik hizmetlerin kısa vadeli projelere ve geçici finansman kaynaklarına bağımlı olmasının sosyal koruma sistemlerinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği ifade edildi.

ÇOCUK YOKSULLUĞUYLA MÜCADELE İÇİN 20 MİLYAR EURO ÇAĞRISI

Eurochild, AB'nin 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesinde çocuk yoksulluğuyla mücadele için en az 20 milyar euro kaynak ayrılması çağrısı yaptı.

Raporda, AB'nin gelecek dönem ulusal ve bölgesel ortaklık planlarının en az yüzde 25'inin sosyal kapsayıcılığa ayrılması, çocuk yoksulluğuyla mücadele için de en az yüzde 5 oranında özel kaynak tahsis edilmesi önerildi.

Eurochild, çocuk yoksulluğunun yüksek olduğu ülkelerde ise bu oranın yüzde 10'a çıkarılmasını istedi.