AB ülkelerinin dışişleri bakanları Filistin-İsrail gündemiyle toplandı

Borrell, önceliklerinin insani durum olduğunu, ardından uzun zamandır kenara atılmış vaziyetteki Orta Doğu Barış Süreci'nin yeniden nasıl canlandırılacağını da düşünmek gerektiğini dile getirdi.



"HER SİVİL İÇİN AYNI ENDİŞEYİ TAŞIDIĞIMIZI GÖSTERMELİYİZ"



Borrell, Filistinli veya İsrailli diyerek ayrım yapmadan öldürülen tüm siviller için aynı endişe taşınması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:



"Öldürülen her sivil için aynı endişeyi taşıdığımızı gösterme konusunda çok dikkatli olmalıyız. Aynı endişeyi göstermeliyiz. İsrail'e güçlü desteğimizi göstermeliyiz çünkü Yahudi toplumuna karşı en büyük saldırılardan birine maruz kaldılar. Bu kınanmalı ve biz de kınadık. Ancak aynı zamanda masum Filistinli sivillerin öldürüldüğünü de göz önünde bulundurmak zorundayız. Onlar da Hamas'ın kurbanları. Öldürülen her sivil için endişe taşımalıyız."



Bugünkü toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna ve Karabağ'da durum da ele alınacak. AB bakanları ayrıca Orta Asya ülkelerinin dışişleri bakanları ile de bir araya gelecek. Bu toplantıda, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Orta Asya ülkeleri tarafından da uygulanması görüşülecek.

