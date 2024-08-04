AB üyesi 7 ülkeden Venezuela'ya şeffaflık çağrısı

Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve Portekiz, ortak açıklamayla, Venezuela'ya cumhurbaşkanı seçimi sonrasındaki süreçle ilgili şeffaflığın sağlanması ve göstericilere karşı itidalli davranılması çağrısında bulundu.

AB üyesi 7 ülkeden Venezuela'ya şeffaflık çağrısı
Venezuela'da seçim krizi: Maduro, itiraz tutanaklarının mahkemeye sunulmasını istedi

Venezuela'da seçim krizi: Maduro, itiraz tutanaklarının mahkemeye sunulmasını istedi

Haberi Görüntüle

Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve Portekiz'den oluşan yedi (AB) üyesi ülkenin ortak yazılı açıklamasında, 'daki seçim süreci sonrasında yaşananlar nedeniyle endişe duyulduğu ifade edildi.

makamlarını, tüm sayım döküm cetvellerini açıklamaya çağıran ülkeler, seçime hile karıştırıldığı yönündeki muhalefetin iddialarının incelenmesi gerektiğini belirtti.

"Bu süreçte başta siyasi liderler olmak üzere tüm Venezuelalıların haklarına saygı gösterilmelidir." ifadesine yer verilen açıklamada, Venezuela yönetimi protestoculara karşı itidalli olmaya davet edildi.

Protestoculara yönelik tutuklama ve şiddetin kınandığı açıklamada, "Venezuela halkının iradesine, barışçıl hakkına ve toplanma özgürlüğüne de saygı gösterilmelidir. Ortaklarımızla durumu yakından takip etmeye, Venezuela halkının demokrasi ve barış çağrısını desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Panama Devlet Başkanı Venezuela'da muhalefetin adayını tanıdı

Panama Devlet Başkanı Venezuela'da muhalefetin adayını tanıdı

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

ATV'ye bilerek çarptılar iddiası: Yaralı kadının eşi NTV'ye konuştu

DÜNYA HABERLERİ

İran'dan İsrail'e tehdit: "Yanıtımız sert ve acı verici olacak"

İran'dan İsrail'e tehdit: "Yanıtımız sert ve acı verici olacak"

ABD ve İran'dan gizli toplantı: "Netanyahu'nun oyununa gelmeyin"

ABD ve İran'dan gizli toplantı: "Netanyahu'nun oyununa gelmeyin"

Paşinyan yönetiminden Ankara'ya mesaj: "Normalleşmeye hazırız"

Paşinyan yönetiminden Ankara'ya mesaj: "Normalleşmeye hazırız"

Bakan Fidan, Mısır'da: Refah sınırına gidecek

Bakan Fidan, Mısır'da: Refah sınırına gidecek

Rusya: Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İran’a gidiyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İran’a gidiyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...