AB üyesi 9 ülke Corona virüse karşı ortak borçlanılma çağrısı

Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Belçika, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Lüksemburg liderleri, yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e Corona virüs salgınının ekonomik etkilerine odaklanan ortak bir mektup gönderdi.



Mektupta, Corona virüs salgınının benzeri görülmemiş bir şok olduğu, bununla mücadelenin olağanüstü tedbirler gerektirdiği, AB ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirmek, temel mal ile hizmetleri sağlamak ve virüsün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak üzere çalışmalar yürüttüğü bildirildi.



Avrupa ülkelerinin tamamının virüsün yayılmasını engellemeye yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguladığı hatırlatılan mektupta, başarının ülkeler tarafından uygulanan sağlık önlemlerinin zamanlamasına, kapsamına ve koordinasyonuna bağlı olduğu anımsatıldı.



Mektupta, Avrupa genelinde Corona virüse karşı kapsamlı biçimde bilgi alışverişi yapılması ve uygulamaların uyumlu hale getirilmesi gerektiğine işaret edildi.



Corona virüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerde benzersiz bir yavaşlama olduğu belirtilen mektupta, şu değerlendirmelerde bulunuldu:



"Temel mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımı ile hayati malzemelerin AB içinde serbest dolaşımını güvence altına almalıyız. Tek pazarın işleyişini korumamız gerekiyor.



Virüsü sınırlandırmak için aldığımız olağanüstü önlemler kısa vadede ekonomilerimizi olumsuz etkiliyor. Ekonomik hasarı sınırlandırmak ve sonraki adımları hazırlamak için olağanüstü önlemler almamız gerekiyor."



Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve AB Komisyonunun krizin etkilerini azaltacak adımlar attığı anımsatılan mektupta, Corona virüs salgınının neden olduğu zararı gidermek üzere uygulanan politikaların uzun vadeli finansmanına yönelik yeni bir enstrümana ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.



Mektupta, "Piyasalardan fon toplamak üzere Avrupa tarafından çıkarılacak ortak bir borç enstrümanı üzerinde çalışmamız gerekiyor." ifadesine yer verildi.



Söz konusu ortak borçlanma aracının etki göstermesi için yeterli miktara ve uzun vadeye sahip olması gerektiğine dikkatin çekildiği mektupta, fonların üye ülkelerde sağlık sistemine gerekli yatırımları yapmayı, ekonomileri ve sosyal modelleri korumak için uygulanacak geçici politikaları finanse etmeyi amaçlayacağı belirtildi.



