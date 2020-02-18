AB üyesi Estonya "e-oturum"la şirket kurmaya izin veriyor

Avrupa Birliği üyesi olmayan girişimcilere, Avrupa’da şirket kurma imkanı tanıyan e-oturum uygulamasına ilgi artıyor. Estonya'nın 2014'te başlattığı uygulamaya en büyük ilgiyi ise Avrupa Birliği'nden resmen ayrılan İngiltere ve Türkiye gösteriyor.

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Estonya’nın 2014’te başlattığı e-oturum uygulaması, Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara online oturma izni vererek şirket kurmalarını sağlıyor. Kurdukları online şirketler sayesinde girişimciler, Avrupa pazarında iş yürütme ve rekabet etme hakkına sahip oluyorlar.

Girişimciler, e-oturum kapsamında şirket belgelerini dijital olarak imzalayabiliyor, bütün işlerini uzaktan yürütebiliyor.

Avrupa Birliği üyesi Estonya'nın e-oturum programına en büyük ilgiyi ise Brexit nedeniyle birlikten ayrılan İngiltere gösteriyor.

Ticari ilişkilerini sürdürmek için e-oturum programına katılan İngiliz girişimci sayısı, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla üçe katlandı.

Program Türkiye’de de rağbet görüyor. Türk girişimciler e-oturum ile şimdiye kadar 600’ü aşkın şirket kurdu.

Dünya çapında hali hazırda programdan faydalananlarin sayısı ise 65 binin üzerinde. Bu sayının ilerleyen zamanlarda daha da artması öngörülüyor.

Estonya e-oturum uygulamasıyla insanlara nerede yaşadığı ya da hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakmaksızın girişimcilik fırsatı tanımak istediğini vurguluyor.

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