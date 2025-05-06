AB üyesi ülkeye ilk ziyaret: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransa’ya gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanlığı, AFP haber ajansına bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı ağırlayacağını duyurdu. Görüşmenin 7 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Bu, Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı olan Şara’nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye bir ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacak. Şara, rejimin yıkıldığı 8 Aralık 2024’ten bu yana Türkiye’ye de iki kez ziyarette bulunmuştu.



GÜNDEMDE NE VAR?



Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada, Macron’un Fransa’nın “yeni bir Suriye’nin, Suriye toplumunun tüm bileşenlerine saygı gösteren özgür, istikrarlı ve egemen bir Suriye’nin yeniden inşasına olan desteğini yineleyeceği” ifade edildi.



Açıklamada, “Bu görüşme, Fransa’nın barış ve demokrasi isteyen Suriye halkına olan tarihsel bağlılığının bir parçası” ifadelerine yer verildi.



Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, Macron, Şara ile görüşmesi sırasında “özellikle Lübnan da dahil olmak üzere bölgenin istikrarlı hale getirilmesi ve terörle mücadele olmak üzere Suriye hükümetine olan taleplerini” iletecek.



İLK DAVET ŞUBAT AYINDA GELDİ



Macron, şubat ayında Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yı Fransa’ya davet etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, mart ayında bu daveti yinelemiş ancak bu ziyaretin bir koşulu olarak “sivil toplumun tüm bileşenlerinin” temsil edildiği kapsayıcı bir Suriye hükümetinin kurulması gerektiğine işaret etmişti. Macron, Suriye’deki yeni yönetimle ilk müzakerelerin “olumlu” olduğunu da sözlerine eklemişti.

