AB ve ABD'den Çin'e ortak mesaj

Borrell, AB'nin kendi içinde ve ABD ile Rusya'ya baskısını ve Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğinin altını çizdi.



ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ



AB ve ABD'nin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddet ortamından endişe duyduklarını ifade eden Borrell, iki tarafın da barış sürecini canlandırmak için çaba sarf ettiğini vurguladı.



Borrell, Etiyopya'daki çatışmaların çözümüyle ilgili olumlu gelişmelerin AB ve ABD'nin birlikte çalışmasıyla sürdürülebileceğini, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner grubunun istikrar üzerindeki negatif etkisinin sürdüğünü, bu konuyu da Blinken ile ele aldıklarını kaydetti.



"DÜNYADAKİ EN KAPSAMLI VE DİNAMİK İLİŞKİ"



Blinken da AB-ABD ilişkilerinin daha önce olmadığı kadar güçlü ve ortak çıkarlar için önemli olduğunu vurgulayarak Ukrayna'nın kendisini savunması için iki aktörün ortak çabalarının süreceğini bildirdi.



AB ile ABD'nin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların savaşı sürdürme kapasitesini zayıflattığına, ekonomisine zarar verdiğine işaret eden Blinken, Borrell ile savaş nedeniyle yaşanan küresel gıda ve enerji sorununun çözümünü ele aldıklarını aktardı.



Blinken, "AB ve ABD arasındaki ilişki dünyadaki en kapsamlı ve dinamik ilişkidir." ifadesini kullandı.

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