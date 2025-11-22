AB ve Batılı liderlerden Trump’ın Ukrayna barış planına "çekinceli destek"

Avrupa ülkeleri, Ukrayna’ya daha iyi şartlar sağlayacak ek düzenlemelerin yapılabilmesi için zamana karşı yarışıyor.

G20 zirvesinin kulislerinde bir araya gelen Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Britanya, Kanada, Hollanda, İspanya, Finlandiya, İtalya, Japonya ve Norveç liderleri, yaptıkları ortak açıklamada “Taslak adil ve kalıcı barış için önemli unsurlar içeriyor ancak üzerinde ek çalışma yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Diplomatik kaynaklara göre, E3 ülkelerinin (Fransa, Britanya ve Almanya) ulusal güvenlik danışmanları, AB, ABD ve Ukrayna yetkilileriyle birlikte pazar günü Cenevre’de görüşecek. İtalya da toplantıya katılacak.

“ONURUMUZU KAYBEDEMEYİZ”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump planının ülkesine zor bir seçim sunduğunu belirterek “Ya onurumuzu kaybedeceğiz ya da büyük bir müttefiki kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız” dedi.

Zelenskiy, planın Ukrayna’nın özgürlüğü ve güvenliği açısından kritik iki maddesinin tavizsiz korunacağını söyledi. Güvenlik garantilerinin, savaş suçlarının ödüllendirilemeyeceği bir düzen kurmak için şart olduğunu vurguladı.

TRUMP'TAN UKRAYNA UYARISI

Trump ise Zelenski’ye perşembe gününe kadar planı kabul etmesi için süre tanıdı. Plan, Ukrayna’nın toprak vermesini, ordusuna kısıtlama getirmesini ve NATO’ya katılma hedefinden vazgeçmesini öngörüyor.

Trump, “Eğer beğenmezse savaşmaya devam edebilir” diyerek sert bir mesaj verdi.

GÖZLER CENEVRE'DE

Batı ülkeleri, Trump’ın planını tamamen reddetmek yerine Ukrayna için daha adil bir çerçeveye dönüştürmeye çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise planın çözüm için “temel alınabileceğini” söyleyerek destek vermişti.