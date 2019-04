Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı" açıklamasında bulundu.



Brüksel'de düzenlenen Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, AB ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.



Bu 'esnek ertelemenin' İngiltere'ye en iyi çözümü bulması için ilave 6 ay süre tanıdığına dikkati çeken Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

Brexit Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde de İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tarihini erteleme talebine AB Konseyi'nin ayrılık anlaşmasının onaylanması için olumlu yanıt verdiği belirtilerek, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa, Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir" ifadelerine yer verildi.

"TEKRAR MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL"



Ertelemenin AB kurumlarının düzenli işleyişine zarar vermemesi gerektiğine dikkati çekilen bildirgede, "İngiltere, 23-26 Mayıs tarihlerinde hala AB üyesi olmaya devam ederse ve 22 Mayıs'a kadar ayrılık anlaşmasını onaylamazsa, AB hukuku uyarınca Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak zorunda kalır. Eğer İngiltere bu zorunluluğu yerine getirmezse, Brexit 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşir" uyarısı yapıldı.



Bildirgede, ayrılık anlaşmasının tekrar müzakereye açık olmadığı vurgulanırken, erteleme sürecinde taraflar arasında gelecekteki ilişkiyi belirleyecek siyasi deklarasyonun da müzakere edilemeyeceği belirtildi.



Erteleme süresince İngiltere'nin AB üyesi olmaya devam edeceğinin altı çizilen bildirgede, İngiltere'nin ne zaman isterse Brexit'i iptal etme hakkının bulunduğu anımsatıldı.



KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIM



Bildirgede, İngiltere'nin AB'nin görevlerini yerine getirmeye katkı sağlaması gerektiği kaydedilirken, "İngiltere karar alma mekanizmalarına katılırken, birliğin hedeflerini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir adımdan kaçınmalıdır." çağrısına yer verildi.



AB üyesi 27 ülkenin ve AB Komisyonu'nun gerekli olduğu müddetçe İngiltere'nin katılımı olmadan toplantılar düzenleyebileceği belirtilen bildirgede, konunun haziran ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde tekrar ele alınacağı bildirildi.



"BU ZAMANI BOŞA HARCAMAYIN"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit tarihinin 31 Ekim'e kadar ertelenme kararı sonrasında İngiltere'ye, "Lütfen bu zamanı boşa harcamayın" çağrısında bulundu.



Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'deki Brexit konulu AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Liderlerin Brexit'in 31 Ekim'e kadar ertelenmesi konusunda anlaştığını anımsatan Tusk, "31 Ekim'e kadar yol haritası tamamen İngiltere'nin elinde olacak. İngiltere, bu tarihe kadar Brexit anlaşmasını onaylayabilir, Brexit stratejisini gözden geçirebilir ya da AB'den ayrılmaktan vazgeçebilir" diye konuştu.



Tusk, İngiltere'nin 31 Ekim'e kadar AB'ye tam üye olarak tüm haklarını kullanabileceğini belirterek, "Uzatma tarihi beklediğim kadar esnek oldu. Belki beklediğimden biraz daha kısa ama en iyi çözümü bulmak için yeterli. (İngiltere'ye) Lütfen bu zamanı boşa harcamayın" çağrısında bulundu.



"6 AY ÇÖZÜM İÇİN YETERLİ OLACAKTIR"



Brexit'in ertelenme süresinin "beklediğinden biraz daha kısa" olmasına ilişkin bir soruya Donald Tusk, "Sanırım, bir şey elde etmek, hiçbir şey elde etmemekten daha iyidir. Eğer iyi niyet olursa altı ay çözüm için yeterli olacaktır" yanıtını verdi.



Tusk, bu gece çıkan sonuçtan genel itibariyle memnun olduğunun altını çizerek, temennisinin, tüm sürecin Ekim ayı sonuna kadar bitmesi, ancak her şeyin de ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.



Haziran ayında yapılacak olağan zirvede AB liderlerini Brexit'e dair gelişmeler konusunda bilgilendireceklerini aktaran Tusk, Haziran'ın, yeni kararların alınacağı bir ay olmayacağını vurguladı.



Donald Tusk, "En azından burada bir anlaşmaya vardık. Bu, İngiltere Parlamentosu'nda olmuyor." ifadesini kullandı.



"ANLAŞMASIZ BREXIT TAM BİR FELAKET OLURDU"



AB Komisyonu Başkanı Juncker ise "Anlaşmasız Brexit tam bir felaket olurdu, bunun yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.



İngiltere'nin sorumluluklarını yerine getireceğine inandığını belirten Juncker, İngiltere ile AB arasında sağlanan anlaşmadan Komisyonun tatmin olduğunu söyledi.



Juncker, AB ve İngiltere'nin haziran ayında gerçekleştireceği toplantıda anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğine dikkati çekerek, "Haziran'da, bugünden o zamana kadar geçen süreci değerlendireceğiz. Bu bir müzakere oturumu olmayacak. Gerçek önemli karar noktası ekim ayı" diye konuştu.



Mayıs ayı sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile ilgili Juncker, "İngiltere'nin AB seçimlerine katılması ilginç olacak ama kural kuraldır" ifadesini kullandı.



AB Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa'nın Brexit dışındaki konulara da odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

MAY: 1 HAZİRAN'DA RESMEN AYRILABİLİRİZ

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın Brexit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarmaları halinde AB'den 1 Haziran günü resmen ayrılabileceklerini söyledi.



İngiltere'nin AB ayrılma tarihinin 31 Ekim'e ertelendiği liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen May, ülkesinin Birlik'ten bu tarihten önce de ayrılabileceğini söyledi.



"Brexit'in en geç ekim sonuna ertelenmesini kabul ettim" bilgisini veren May, "AB'den bir anlaşmayla en kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"AB, bu uzatmanın Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosundan onay almasıyla daha erken sonlandırılabileceğini kabul etti." diyen May, bunu AB liderlerinden talep edenin kendisi olduğunu söyledi.



"Brexit anlaşmasını mayısın ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarırsak, Avrupa seçimlerine girmek zorunda kalmayacağız ve AB'den 1 Haziran Cumartesi günü resmen ayrılabileceğiz." ifadesini kullanan May, İngiltere'nin bu uzatma süresince AB üyeliğinin getirdiği bütün haklara ve sorumluluklara sahip kalacağını kaydetti.



PARLAMENTOYU SUÇLADI



İngiltere'nin öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta AB'den ayrılamamış olmasından parlamentoyu sorumlu tutan May, "Ben AB'den ayrılmak için üç kez oy verdim ama parlamentoda çoğunluk sağlanamadı" dedi.



May, partisinin liderliğini ve başbakanlığı sürdürüp sürdürmeyeceği konusundaki soruları ise yanıtlamaktan kaçındı.



Theresa May, zirvede alınan kararlarla ilgili olarak bugün parlamentoyu bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.



BREXIT SÜRECİ



İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.



Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.



İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.



Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.



May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı bir Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.



İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.



May, Tusk'a bir mektup göndererek Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep etmişti.