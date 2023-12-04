AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Gazze'de olanlar katliam"

Brüksel'de düzenlenen 25'inci İnsan Hakları Forumu'nda konuşan Borrell, Gazze'deki duruma değinerek "İsrail'in kendini savunmaya hakkı olsa da bu kadar sivil kayıp verilmesini kimse kabul edemez." dedi.



Borrell, "7 Ekim'deki Hamas saldırısının katliam olduğunu ancak İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin de katliam olduğunu" belirterek, "Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz." söylemini yineledi.



"Kaç kurban var? Kimse bilmiyor. 15 bin deniliyor ama belki de yıkıntıların altında çok daha fazlası var." diyen Borrell, uluslararası camianın gitgide daha fazla ses çıkardığını ve bu dehşetin durdurulmasını istediğini belirtti.



Borrell, antisemitik olmadan İsrail'i eleştirmenin mümkün olması gerektiğini kaydederek, "İsrail devletinin varlığına karşı çıkmadan iki devletli çözümü savunma hakkına sahip olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.



AB Yüksek Temsilcisi, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ve Filistinlilere yönelik şiddetin durması gerektiği mesajını yineledi.