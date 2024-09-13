AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ziyaretini iptal etti: "Tel Aviv istemedi"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ziyaretini iptal etti.

İsrail'den Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Gazze'deki saldırıları görüşmek üzere Mısır ile Lübnan'ı kapsayan bölge turuna çıkan Borrell, İsrail'e de gidecekti.



Ziyaretin, 14-15 Eylül olarak planlandığı ancak Tel Aviv yönetiminin, bu ziyareti Borrell'in görev süresinin sonlanacağı ekim sonuna ertelemesini talep ettiği aktarıldı.



Borrell'in de İsrail'in AB Büyükelçisi Haim Regev'e, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "bu ziyareti istememesi üzerine" programını iptal ettiği yanıtını verdiği belirtildi.



Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal politikaları ve Filistinlilere uyguladığı şiddete yönelik eleştirileri nedeniyle İsrail'deki hükümet ve özellikle de Katz'ın tepkisini toplamıştı.



Ayrıca Filistinlilere karşı nefret söylemine başvurdukları gerekçesiyle İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich'e AB'den yaptırım uygulanmasına yönelik Borell'in talebi Tel Aviv'i kızdırmıştı.



AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında insani yardımların ulaştırılmasını önleyerek açlığı "silah" olarak kullandığı suçlamasını yöneltmişti.

