AB Yüksek Temsilcisi Borrell NTV’de

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ile ilgili konuşan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, "Yaptırımların hemen etki göstermesi mümkün değil" dedi.

"Kiev'in NATO üyeliği potansiyeli savaşı haklı çıkarmaz" diyen Borrell, "AB'nin silahlı kuvvetli yok, kimseye tehdit oluşturmuyor" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'nin rolünü öne çıkardığının altını çizen AB Yüksek Temsilcisi, "Arabuluculuk rolü için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL NTV’DE