AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye'ye yangın felaketiyle ilgili destek sağlamaya hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yangın felaketiyle ilgili Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı 31.07.2021 - 19:54

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye'ye yangın felaketiyle ilgili destek sağlamaya hazırız

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çabalarıyla ilgili görüştüğünü belirtti.

Yüksek Temsilci, "Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve destek sağlamaya hazırız" dedi.

AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de dünkü açıklamasında yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Yardıma hazırız." mesajını paylaşmıştı.

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