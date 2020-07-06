Borrell, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Zoom uygulaması üzerinden basın toplantısı düzenledi.



AB ile Türkiye ilişkilerinin idealden "çok uzak" olduğunu belirten Borrell, "Doğu Akdeniz'deki ilişkiler daha kötüye gidiyor. Libya, Suriye gibi bölgesel sorunlar var. Göç de aynı şekilde. Bu da ilişkileri karmaşıklaştırıyor." diye konuştu.



Borrell, Türk muhataplarına "diyaloğa ihtiyaç olduğunu ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini söylediğini" kaydederek, gelecek hafta Avrupa Parlamentosunda (AP) ve Dışişleri Konseyinde Türkiye ile ilgili konuları ele alacaklarını, bunun da Türkiye'ye ne kadar önem verdiklerinin işareti olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin "kilit bir ortak ve (AB'ye) aday ülke olduğunu" vurgulayan Borrell, ayrıca, Türkiye'nin "AB'nin parçası olmak isteyen çok iyi bir komşu" olduğunu söyledi.



Borrell, "Mevcut ilişkilerdeki dinamiği karşılıklı faydalı olacak şekilde değiştirmeyi amaçlıyoruz." diyerek, bunun yolunun diyalogdan geçtiğini belirtti.



ZİYARETİN AMACI "HAVAYI KOKLAMAK"



Ankara ziyaretinin amacının somut birtakım anlaşmalara varmak değil, "havayı koklamak ve karşılıklı kaygıları paylaşmak olduğunu" kaydeden Borrell, özellikle Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili Türkiye ile ciddi görüş ayrılıkları olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Borrell, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bugünkü görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Libya ve Suriye konularını görüştüklerini ifade etti.



Suriye'ye AB'nin finanse ettiği yardımın ulaştırılmasının önemine işaret eden Borrell, bunun için Türkiye-Suriye sınırının açık kalmasının kritik olduğu yorumunu yaptı.



Borrell, Libya'da iki NATO müttefikinin (Fransa, Türkiye) savaş gemilerinin karşı karşıya gelmesinin kabul edilebilir olmadığını sözlerine ekledi.